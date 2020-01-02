Соотношение госдолга Украины к ВВП впервые с 2013 года опустилось ниже 50% – Минфин

Госдолг Украины снизился до уровня ниже 50% к валовому внутреннему продукту (ВВП) впервые с 2013 года. Об этом 30 декабря сообщило Министерство финансов в Facebook

«Главная победа 2019 года в долговой политике – соотношение показателя государственного долга к ВВП снизилось и находится в безопасных пределах. Это стало возможным благодаря успешному воплощению Минфином среднесрочной стратегии управления государственным долгом», –говорится в сообщении.

#ГоловнаПеремога2019 у борговій політиці #ГоловнаПеремога2019 у борговій політиці — співвідношення показника державного боргу до ВВП знизилось та знаходиться в безпечних межах. Це стало можливим завдяки успішному втіленню Мінфіном Середньострокової стратегії управління державним боргом. Posted by Міністерство фінансів України on Laupäev, 28. detsember 2019

По состоянию на 30 ноября сумма государственного и гарантированного государством долга Украины составляла $82,83 млрд.

В Кабмине заявляли, что в 2020 году Украина планирует привлечь $4,9 млрд внешних заимствований.

Замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова сообщала, что по внешним займам в 2020 году Украина должна будет выплатить около $6 млрд.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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