Суд в Бельгии приостановил европейские ордера на арест Пучдемона и Комина

02.01.2020, 15:30, Новости дня

Бельгийский суд решил приостановить действия европейских ордеров на арест каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина, выданных испанским судом.

Пучдемон сообщил в Twitter: «Бельгийское правосудие признал наш иммунитет и принял решение о приостановлении ордера на арест и экстрадицию!».

Напомним, в октябре Пучдемон добровольно сдался властям Бельгии.

Пучдемон и Комин были избраны на выборах в Европарламент от списка каталонской коалиции Lliures per Europa. Однако по закону, чтобы получить мандаты, им необходимо было принести присягу на верность конституции в испанском ЦИК. Это значило, что им надо было лично явиться в Испанию, где они объявлены в розыск.

Они не приехали на церемонию присяги, прислав вместо себя адвоката с нотариально заверенными актами клятвы, однако избирком отказался признать их достаточным основанием для включения Пучдемона и Комина в список евродепутатов от Испании.

Вышестоящая палата суда ЕС 20 декабря постановила пересмотреть вынесенное ранее решение нижестоящего органа об отклонении прошения Пучдемона и Комина, в котором те требовали принять меры, позволяющие приступить к исполнению обязанностей евродепутатов.

20 декабря Пучдемон и Комин получили временные пропуска в Европарламент, полная аккредитация может быть утверждена в январе.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о ситуации в Каталонии.



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