Мнение: О «бандеровцах» на позитиве: «згинуть наші воріженьки, як роса на Сонці»

Для тех, кто не из Украины, это одна из строчек нынешнего украинского гимна, описывающая формулу обретения украинцами своего счастья.
Когда ее пели сами «бандеровцы», они в мыслях всегда думали о «москалях», поляках, венграх, и прочих «инородцах» Украины. Но ведь это о них эти самые слова. То есть, о том, что это именно они испарятся, как роса на Солнце и тогда у Украины появится шанс на будущее.
Текстовая версия: https://ukraineworld.info/ru/p…
Источник: Конт
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