Мнение: О «бандеровцах» на позитиве: «згинуть наші воріженьки, як роса на Сонці»

02.01.2020, 15:25, Разное

Для тех, кто не из Украины, это одна из строчек нынешнего украинского гимна, описывающая формулу обретения украинцами своего счастья.

Когда ее пели сами «бандеровцы», они в мыслях всегда думали о «москалях», поляках, венграх, и прочих «инородцах» Украины. Но ведь это о них эти самые слова. То есть, о том, что это именно они испарятся, как роса на Солнце и тогда у Украины появится шанс на будущее.

Текстовая версия: https://ukraineworld.info/ru/p…

Источник: Конт



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