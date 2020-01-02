«Сейчас надо пойти поспать!»: Бесконечно уставший Аскер Бербеков высказался о победе в шоу «Голос»

Бесконечно уставший Аскер Бербеков высказался о победе в шоу «Голос». Участник команды Константина Меладзе стал лидером восьмого сезона музыкального поединка.

Телезрители отдали ему 66,1% своих голосов. Главный приз, путевка в Турцию и один миллион рублей стали наградой талантливого исполнителя из Кабардино-Балкарии. В своем традиционном интервью обладатель звания «Золотой голос Северного Кавказа», а теперь уже и «Лучший голос страны» рассказал, что денежный приз потратит на экскурсию по Москве вместе с приехавшим братом. Однако первое, что нужно ему сейчас — это отдохнуть после напряженного испытания. Певец поделился своими мыслями и чувствами в самый волнующий момент голосования. Он вспомнил о том трудном пути, который прошел, чтобы оказаться в финале знаменитого состязания талантов. Трижды не пройти кастинг — и стать победителем. «Идущий осилит дорогу», — уверен 28-летний исполнитель, делясь с поклонниками своим жизненным опытом.

Кстати, организаторы сменили условия голосования, сделав их более жесткими и точными, что позволило исключить фальсификацию результатов. Благодаря двухфакторной аутентификации для подтверждения личности, вероятность подделки количества проголосовавших устранена.

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