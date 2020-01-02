Витренко: Когда представители предыдущей власти критикуют уменьшение транзита – это может выглядеть как лицемерие

Объем российского газа, который идет транзитом через Украину, снизится из-за появления газопровода «Турецкий поток». Об этом 2 января сообщил в Facebook исполнительный директор НАК «Нафтогаз України» Юрий Витренко.

«Я понимаю, что хотелось бы, чтобы объемы и транзита и доходы от него не уменьшались. Но давайте посмотрим правде в глаза. Объемы, которые шли через Украину в Румынию и затем на юг Европы, сейчас будут идти через «Турецкий поток». Речь идет о примерно 30 млрд м³», – написал он.

Топ-менеджер «Нафтогазу» отметил, что проект «Турецкий поток» появился в 2014 году, но «никто же особо не критикует предыдущих президентов, правительства и парламент, дипломатов за то, что они его не упредили или остановили».

«Поэтому когда представители предыдущей власти сейчас критикуют уменьшение объемов транзита – это может выглядеть как лицемерие», – считает Витренко.

Подальші пояснення щодо угод з Газпромом🎄🍾 🎉 Новий рік відсвяткували. До речі, всіх з Новим роком! Нехай він буде… Posted by Yuriy Vitrenko on Neljapäev, 2. jaanuar 2020

10-летний контракт между Украиной и Россией о поставках и транзите газа закончился 31 декабря 2019 года. С осени 2015-го Украина не импортирует природный газ по контракту с «Газпромом», закупая газ на своей западной границе.

30 декабря 2019 года стало известно, что Украина, Евросоюз и Россия в результате трехсторонних переговоров подписали пятилетний контракт на транзит газа. Согласно документу, минимальные гарантированные объемы прокачки в первый год составят 65 млрд м³ газа, а затем – по 40 млрд м³ в течение следующих четырех лет.

Газопровод «Турецкий поток» (TANAP) намерены запустить 8 января 2020 года.

Общая протяженность TANAP составляет 1850 км. Газопровод является частью энергетического коридора между Азербайджаном и Европой общей протяженностью 3,5 тыс. км.

Ожидается, что первоначальная пропускная способность составит 16 млрд м³, из них 6 млрд м³ будут поставляться в Турцию, а 10 млрд м³ – в Европу. Новые компрессорные станции позволят увеличить пропускную способность до 24 млрд м³, а затем – до 31 млрд м³.

Морской газопровод «Турецкий поток» состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. В ноябре 2018 года «Газпром» завершил строительство морской части газопровода.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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