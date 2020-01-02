«Любаня перебрала! Едва на ногах стоит»: Успенская повисла на шее Наргиз

Успенская и Закирова записали совместное поздравление с

Новым годом. Артистки пожелали всем людям на Земле счастья.

«Счастье праздновать Новый Год с такими талантливыми и

любимыми друзьями. Всех друзей с Новым годом», – подписала Любовь ролик в

личном «Инстаграм».

Отметим, что мнения пользователей Сети по поводу видеозаписи

разделились. Поклонники с радостью приняли поздравление и пожелали всех благ в

ответ, злопыхатели же отчитали Любовь Успенскую за чрезмерную любовь к пластике

и уколам «красоты». Отмечалось, что вокалистка испортила внешность походами к хирургу,

дескать, артистка потеряла изюминку.

Распекали Любовь Успенскую еще и за якобы нетрезвый

вид. Многих смутило, что знаменитая блондинка буквально повисла на шее у коллеги.

Досталось от недругов и Наргиз. Закировой припомнили нашумевшее

интервью журналистке Ксении Собчак. Знаменитость тогда призналась, что мечтала петь с

мировыми рок-звездами, а ей приходилось гастролировать по российской глубинке. Закирова также сказала, что жить в России все время не собирается. Заявление певицы

Наргиз, судя по всему, многих жителей нашей страны обидело.

«Два алканавта….они нашли друг друга….»(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), «Зачем

выставлять такие видео ?», «Успенская в «хлам» пьяная😂лицо

так натянула что глаз и открыть не может😂😂еще и эту

лысую бабку где то нашла…..», «Советский Союз и Россию – кормильцу нашу поздравляем!!

Но живем все в Америке 😀а что ж американцев не

поздравляют ? Наргиз бы еще медведям приветы и поздравления передала», «Дааа,

Любаня перебрала! Едва на ногах стоит», «Перебор с пластикой», «У Успенской

лицо 😊. Такое чувство , что скоро от пластики

лопнет 😊»,

«Глаза уже не открываются, как все натянуто😂😂😂», «У Наргиз, после интервью

Собчак ,еще совести хватает россиян поздравлять? Ехала бы в Америку…» —

писали комментаторы на странице Любови Успенской.

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