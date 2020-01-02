«Любаня перебрала! Едва на ногах стоит»: Успенская повисла на шее Наргиз

02.01.2020, 15:12, Разное

Успенская и Закирова записали совместное поздравление с
Новым годом. Артистки пожелали всем людям на Земле счастья.

«Счастье праздновать Новый Год с такими талантливыми и
любимыми друзьями. Всех друзей с Новым годом», – подписала Любовь ролик в
личном «Инстаграм».

Отметим, что мнения пользователей Сети по поводу видеозаписи
разделились. Поклонники с радостью приняли поздравление и пожелали всех благ в
ответ, злопыхатели же отчитали Любовь Успенскую за чрезмерную любовь к пластике
и уколам «красоты». Отмечалось, что вокалистка испортила внешность походами к хирургу,
дескать, артистка потеряла изюминку.

Распекали Любовь Успенскую еще и за якобы нетрезвый
вид. Многих смутило, что знаменитая блондинка буквально повисла на шее у коллеги.

Досталось от недругов и Наргиз. Закировой припомнили нашумевшее
интервью журналистке Ксении Собчак. Знаменитость тогда призналась, что мечтала петь с
мировыми рок-звездами, а ей приходилось гастролировать по российской глубинке. Закирова также сказала, что жить в России все время не собирается. Заявление певицы
Наргиз, судя по всему, многих жителей нашей страны обидело.

«Два алканавта….они нашли друг друга….»(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), «Зачем
выставлять такие видео ?», «Успенская в «хлам» пьяная😂лицо
так натянула что глаз и открыть не может😂😂еще и эту
лысую бабку где то нашла…..», «Советский Союз и Россию – кормильцу нашу поздравляем!!
Но живем все в Америке 😀а что ж американцев не
поздравляют ? Наргиз бы еще медведям приветы и поздравления передала», «Дааа,
Любаня перебрала! Едва на ногах стоит», «Перебор с пластикой», «У Успенской
лицо 😊. Такое чувство , что скоро от пластики
лопнет 😊»,
«Глаза уже не открываются, как все натянуто😂😂😂», «У Наргиз, после интервью
Собчак ,еще совести хватает россиян поздравлять? Ехала бы в Америку…» —
писали комментаторы на странице Любови Успенской.



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