Умер главный конструктор БМП-2 и БМП-3

В четверг, 2 января, на 87 году жизни скончался главный конструктор боевых машин пехоты двух поколений (БМП-2 и БМП-3), почетный житель Кургана и Курганской области Александр Благонравов, сообщили в пресс-службе правительства региона.
В региональном правительстве сообщили, что «ушел из жизни Александр Александрович Благонравов – почетный житель города Кургана и Курганской области, заслуженный деятель науки и техники России, доктор технических наук», передает РИА «Новости».
За свои заслуги он был награжден орденами Ленина и Трудового Красного знамени, Почета, семью медалями.
Губернатор Курганской области Вадим Шумков и правительство Курганской области выражают соболезнование семье и близким Благонравова.
Александр Благонравов родился 24 мая 1933 года в Москве. В 1974 году он был назначен главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения, находившегося в структуре Курганского машиностроительного завода.
Под его руководством была существенно доработана и в 1980 году принята на вооружение и поставлена на серийное производство боевая машина пехоты БМП-2. Главным же достижением его конструкторской деятельности стало создание в 1987 году принципиально новой, обладающей высокой боевой эффективностью и не имеющей аналогов за рубежом плавающей боевой машины пехоты БМП-3.
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