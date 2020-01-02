Умер главный конструктор БМП-2 и БМП-3

02.01.2020, 15:12, Новости дня

В четверг, 2 января, на 87 году жизни скончался главный конструктор боевых машин пехоты двух поколений (БМП-2 и БМП-3), почетный житель Кургана и Курганской области Александр Благонравов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В региональном правительстве сообщили, что «ушел из жизни Александр Александрович Благонравов – почетный житель города Кургана и Курганской области, заслуженный деятель науки и техники России, доктор технических наук», передает РИА «Новости».

За свои заслуги он был награжден орденами Ленина и Трудового Красного знамени, Почета, семью медалями.

Губернатор Курганской области Вадим Шумков и правительство Курганской области выражают соболезнование семье и близким Благонравова.

Александр Благонравов родился 24 мая 1933 года в Москве. В 1974 году он был назначен главным конструктором Специального конструкторского бюро машиностроения, находившегося в структуре Курганского машиностроительного завода.

Под его руководством была существенно доработана и в 1980 году принята на вооружение и поставлена на серийное производство боевая машина пехоты БМП-2. Главным же достижением его конструкторской деятельности стало создание в 1987 году принципиально новой, обладающей высокой боевой эффективностью и не имеющей аналогов за рубежом плавающей боевой машины пехоты БМП-3.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: видео Видео: a-ha / YouTube Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика