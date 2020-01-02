Кулеба допускает подписание первого соглашения по «промышленному безвизу» в 2020 году

Вице-премьер Украины по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба допускает подписание в 2020 году первого договора в рамках соглашения об оценке соответствия и принятия промышленной продукции («промышленного безвиза»). Об этом он сказал в интервью агентству «Интерфакс-Украина», которое вышло 2 января.

«Это моя цель и моя задача. Наверное, я не должен публично брать на себя такое обязательство, но это задача, которую я перед собой ставлю. Евросоюз – очень сложный механизм. И безусловно, есть тысяча и один способ бюрократического торможения любых процессов и со стороны ЕС, и со стороны Украины. Но мы хотим двигаться», – сказал он.

По словам Кулебы, для Украины в этом вопросе будет показательным заседание Совета ассоциации Украина – ЕС 28 января в Брюсселе, поскольку оно покажет, хочет Евросоюз двигаться вместе с Украиной или, наоборот, «тормозить» процесс.

«Я коллегам в ЕС говорю, что «промышленный безвиз» нужен им не меньше, чем нам. Это и сбалансирование нашей торговли, где доминирует сельское хозяйство, и, главное, это новые возможности для бизнеса стран ЕС в Украине. Если Евросоюз хочет реально укреплять свои экономические возможности не только в регионе, но и в мире, он может это сделать только вместе с Украиной», – добавил вице-премьер.

14 ноября директор внешнеполитической службы ЕС, ответственный за «Восточное партнерство», Люк Девинь заявил, что Евросоюз не гарантировал Киеву подписания соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции, или так называемого «промышленного безвиза».

В то же время Верховная Рада 12 декабря приняла закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по поводу уменьшения давления на бизнес со стороны органов рыночного надзора». Он являлся одним из последних условий, которые должна была выполнить Украина для начала переговоров с Евросоюзом о подписании первых договоров в рамках «промышленного безвиза» – упрощенного экспорта промышленных товаров из Украины в ЕС без дополнительной сертификации. Закон вступит в силу 26 марта 2020 года, указано на сайте парламента.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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