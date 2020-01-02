В Страсбурге в новогоднюю ночь подожгли более 200 автомобилей

02.01.2020, 15:06, Новости дня

В ночь с 31 декабря на 1 января во французском Страсбурге подожгли по меньшей мере 220 автомобилей. Об этом сообщила газета Les Dernières Nouvelles d’Alsace.

В Кроненбургском районе города, пожарные дважды подвергались нападениям при попытке потушить возгорания. Нападавшие были вооружены металлическими прутьями. Как сообщил глава департамента пожарной и спасательной службы Тьерри Карбинер в Facebook, пожарные получили ранения в результате инцидентов.

Inadmissible ! Insupportable ! Guet-apens tendu à nos sapeurs-pompiers en mission d’extinction de voitures en feu, cette…

Posted by Thierry Carbiener on Teisipäev, 31. detsember 2019

Правоохранители задержали около 40 человек, причастных к поджогам и нападениям.

По словам заммэра Страсбурга по вопросам безопасности Роберта Херрмана, городские власти не сталкивались с такой волной насилия уже многие годы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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