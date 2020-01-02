Тигрица Светлая и «президентский» тигр Борис второй раз принесли потомство

«Президентский» тигр Борис и тигрица Светлая второй раз принесли потомство: хищники и трое их детенышей попали на фотоловушки в ЕАО, информирует Центр «Амурский тигр».

В сообщении на сайте Центра указывается, что «в объективы автоматических фотокамер попали сама тигрица с тремя тигрятами, а также предполагаемый отец семейства – тигр Борис».

Генеральный директор «Амурского тигра» Сергей Арамилев отметил, что в районе, где замечены тигрята, службой охотничьего надзора ЕАО при поддержке Центра будет значительно усилена охрана.

«На некоторых кадрах фотоловушек зафиксирована как Светлая с потомством, так и тигр Борис, который, с огромном долей вероятности, является отцом тигрят. За это говорит его мирное отношение к тигрятам. Последние события еще больше убеждают нас в том, что на территории ЕАО создана устойчивая группировка тигра, в которой не менее трех размножающихся самок. Это свидетельствует о том, что проект реинтродукции тигра на левобережье Амура, в границах исторического ареала, проходит успешно», – приводятся в сообщении слова директора МРОО «Центр «Тигр» Виктора Кузьменко.

В данный момент группировка тигров в ЕАО, по оценкам специалистов, насчитывает от 13 до 15 особей.

На роликах, опубликованных в официальном Instagram Центра, запечатлены тигрица с тремя тигрятами.

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Публикация от Центр «Амурский тигр» (@amurtigercenter) 31 Дек 2019 в 5:43 PST

Напомним, тигра Бориса в 2014 году выпустил на волю в ЕАО президент РФ Владимир Путин.

Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты – занесен в Международную Красную книгу. На осень 2019 года общая численность хищника в РФ составляет 580-600 особей.

Следующий учет тигров на Дальнем Востоке, как ожидается, проведут зимой-2021/22.

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