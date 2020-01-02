Эксперт ВОЗ опроверг миф о пользе рассола при похмелье

Некоторые люди на утро после «серьёзного» застолья, к примеру, встречи Нового года, испытывают похмелье, от которого спасаются «подручными средствами». Эксперт ВОЗ Питер Бен Эмбарек говорит, что польза рассола от данного синдрома – не более чем миф.
По словам специалиста, от похмелья не могут помочь такие продукты, как квашенная капуста, помидорный или огуречный рассол. Они не являются лекарством, а потому не могут снимать негативное воздействие на печень алкогольных напитков. То же самое касается кисломолочных продуктов, благотворно влияющих на работу ЖКТ. Учёные из Китая доказывают, что они положительно влияют на пострадавший от алкоголя орган, но в ВОЗ продолжают сомневаться в их пользе при похмелье, информирует агентство РИА Новости.
Эксперт рекомендует всё же умереннее употреблять спиртное во время праздничного застолья и не злоупотреблять жирной пищей. В этом случае удастся избежать ухудшения состояния здоровья и похмельного синдрома, который вряд ли удастся облегчить при помощи продуктов, к примеру, того же рассола.
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