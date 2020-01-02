Xiaomi представит защищённые умные часы на CES 2020

Компания Huami, которая принадлежит бренду Xiaomi, планирует представить смарт-часы Amazfit Bip S и TWS-наушники на выставке CES в Лас-Вегасе. В преддверии события в сети Weibo появился промо-постер новых защищённых умных часов Amazfit T-Rex.
Изображение гласит, что презентация нового гаджета состоится 8 января. Прежде на ресурсе XiaomiToday появились живые фотографии новых часов Amazfit в ударопрочном корпусе. Предположительно, новые смарт-часы получат функцию мониторинга ЧСС и другие опции фитнес-трекера.
Инсайдеры говорят, что T-Rex получит поддержку Bluetooth 5.0 LE, батарею ёмкостью 390 мАч и водонепроницаемость до 5 АТМ.
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