Появилось видео хлопка газа в многоэтажке в Твери

В Сети появилось видео, снятое камерой видеонаблюдения, которая запечатлела момент хлопка газа в жилом доме в Твери, в результате которого пострадали два человека.
Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.
Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева. Пострадавших доставили в больницу. 52 жильца дома были эвакуированы, их разместили в здании школы и гостинице «Юность».
Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.
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Последнее: В Сети появилось видео, снятое камерой видеонаблюдения, которая запечатлела момент хлопка газа в жилом доме в Твери, в результате которого пострадали два человека. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ. Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева. Пострадавших доставили в больницу. 52 жильца дома были эвакуированы, их разместили в здании […]
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