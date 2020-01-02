Появилось видео хлопка газа в многоэтажке в Твери

02.01.2020, 14:51, Новости дня

В Сети появилось видео, снятое камерой видеонаблюдения, которая запечатлела момент хлопка газа в жилом доме в Твери, в результате которого пострадали два человека.

Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.

 

Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева. Пострадавших доставили в больницу. 52 жильца дома были эвакуированы, их разместили в здании школы и гостинице «Юность».

Прокуратура и Следственный комитет проводят проверку.



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Последнее: В Сети появилось видео, снятое камерой видеонаблюдения, которая запечатлела момент хлопка газа в жилом доме в Твери, в результате которого пострадали два человека. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ.   Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева. Пострадавших доставили в больницу. 52 жильца дома были эвакуированы, их разместили в здании […]

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