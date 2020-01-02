Мнение: Куда делась грудь Тины?

Единственной симпатичной частью тела Тины Канделаки всегда была грудь: небольшая, но приятная глазу. Именно её и нужно было хранить как зеницу ока, потому всё, что ниже груди у Тины никуда не годится.

Однако Канделаки зачем-то попёрла портив своей природы, пожелав превратить своё коренастое и широкое туловище в изящную фигурку.



Фото: Соцсети

Получилось то, что получилось: грудь сдулась, а вместо изящного стана модели Тина построила себе крепкий торс борца.

Я не люблю полноту. Вот честно: не люблю. Однако ещё больше, чем полных, я не люблю глупых.То, что сделала со своим туловищем Канделаки, — это такая глупость, что я даже не знаю, что и сказать.



Фото: Соцсети

Вот как можно было просрать единственную — в прямом смысле этого слова! — привлекательную часть своего тела? Во имя чего?

Фигуру Канделаки фитнес, на мой взгляд, сделал не лучше, а хуже. Тине следует заниматься спортом для здоровья: пилатес, растяжка, умеренное кардио и очень умеренные силовые нагрузки.

Некоторым женщинам лучше быть чуть полненькими, сохранив приличную грудь, чем сушить себя «до кости». На фото слева фигура Канделаки выглядит лучше. Я действительно так считаю.



Фото: Соцсети

Да, полновата, но зато есть хорошая грудь, а кривой, некрасивый скелет скрыт под приемлемым слоем жира.

Согласны? Почему?

Источник: Лена Миро

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