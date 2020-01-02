На Тайване во время аварийной посадки вертолета погиб начальник Генштаба

На Тайване в гористой местности провинции Тайбей во время вынужденной посадки разбился военный вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на представителей власти.
Геликоптер вылетел из аэропорта и военной авиабазы Сушань в 7:47 и направлялся в город Илань. Как пишет Taiwan News, около 8 утра центр управления по неизвестным причинам потерял связь с вертолетом.
В результате аварии погибли восемь человек. Среди погибших начальник Генерального штаба Тайваня Шэнь Иминь, два генерала, подполковник, капитан, майор и два старших сержанта. Пять человек выжили.
Всего на борту вертолета в момент инцидента находились 13 человек.
К месту крушения направили два «Черных ястреба» и 80 военных.
Президент Тайваня Цай Инвэнь на странице в Facebook написала, что распорядилась сделать все возможное для поиска пропавших и обеспечения безопасности военных. В 10 утра на место катастрофы для участия в поисково-спасательных работах прибыл министр обороны Янь Дефа.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Новость дополняется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- «Провода где?»: на Крымском мосту нашли серьезную проблему перед приездом Путина / 23 декабря
- Наука: Генетический «иммунитет» к вирусу Зика существует? / 21 декабря
- Убийцы Шеремета планировали убить Марусю Зверобой и искали сакральную жертву: видео / 12 декабря
- Сбежал после звонка пранкера? Стали известны сенсационные детали свержения Януковича / 22 декабря
- Сотрясение мозга, сломанный нос и синяки: что случилось со Сьюзан Сарандон / 27 ноября
- Британский почтальон умер от усталости, доставляя письма к Рождеству / 24 декабря
- Семья Маликовых, Ингеборга Дапкунайте и другие на торжественном ужине в Москве / 14 декабря
- Мнение: Групповое убийство кузенов-близнецов в живописи / 6 декабря