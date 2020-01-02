На Тайване во время аварийной посадки вертолета погиб начальник Генштаба

02.01.2020, 14:42, Новости дня

На Тайване в гористой местности провинции Тайбей во время вынужденной посадки разбился военный вертолет UH-60 Black Hawk («Черный ястреб»). Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на представителей власти.

Геликоптер вылетел из аэропорта и военной авиабазы Сушань в  7:47 и направлялся в город Илань. Как пишет Taiwan News, около 8 утра центр управления по неизвестным причинам потерял связь с вертолетом.

В результате аварии погибли восемь человек. Среди погибших начальник Генерального штаба Тайваня Шэнь Иминь, два генерала, подполковник, капитан, майор и два старших сержанта. Пять человек выжили.

Всего на борту вертолета в момент инцидента находились 13 человек.

К месту крушения направили два «Черных ястреба» и 80 военных.

Президент Тайваня Цай Инвэнь на странице в Facebook написала, что распорядилась сделать все возможное для поиска пропавших и обеспечения безопасности военных. В 10 утра на место катастрофы для участия в поисково-спасательных работах прибыл министр обороны Янь Дефа.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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