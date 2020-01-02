Идея объединения страны – безусловно, самая важная. Вот только поздравление Путина страну, наоборот, раскалывает

02.01.2020, 14:42, Новости дня

Идея объединения страны – безусловно, самая важная. Вот только поздравление Путина при этом страну, наоборот, раскалывает.

У страны уже был мир с Путиным – и страна едва не исчезла. И чтобы страна жила, отдали жизни тысячи ее самых лучших граждан, которые отказались искать мир со своими убийцами. Чтобы объединить страну, надо построить государство, власть, институты, инструменты, профессионализм, кадры – все это в стране не работает по-современному, и страну именно от этого шатает, она не может задать себе направление и скорость, она слаба, потому что не организована.

Люди ищут власть – и не находят. Власть саму шатает, и все это видят, кто со злорадством, кто с болью. А власть ищет опору не в своих людях – а в чем попало, и даже во врагах. И именно это провоцирует агрессора.

Что остро необходимо для государства? Правильная организация. Поздравляя врага, ты признаешь свою слабость и неспособность конкурировать. Построить государство – значит, стать дееспособным, субъектным, поэтому дееспособность Украины Путин и хочет уничтожить.

Государство, как учит история, объединяют не мольбами и уступками. Государство объединяют трудом и умом, железом и кровью. Украину объединит только одно – работа на победу.

Источник: Юрий Бутусов / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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