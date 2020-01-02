Идея объединения страны – безусловно, самая важная. Вот только поздравление Путина страну, наоборот, раскалывает

Идея объединения страны – безусловно, самая важная. Вот только поздравление Путина при этом страну, наоборот, раскалывает.
У страны уже был мир с Путиным – и страна едва не исчезла. И чтобы страна жила, отдали жизни тысячи ее самых лучших граждан, которые отказались искать мир со своими убийцами. Чтобы объединить страну, надо построить государство, власть, институты, инструменты, профессионализм, кадры – все это в стране не работает по-современному, и страну именно от этого шатает, она не может задать себе направление и скорость, она слаба, потому что не организована.
Люди ищут власть – и не находят. Власть саму шатает, и все это видят, кто со злорадством, кто с болью. А власть ищет опору не в своих людях – а в чем попало, и даже во врагах. И именно это провоцирует агрессора.
Что остро необходимо для государства? Правильная организация. Поздравляя врага, ты признаешь свою слабость и неспособность конкурировать. Построить государство – значит, стать дееспособным, субъектным, поэтому дееспособность Украины Путин и хочет уничтожить.
Государство, как учит история, объединяют не мольбами и уступками. Государство объединяют трудом и умом, железом и кровью. Украину объединит только одно – работа на победу.
Источник: Юрий Бутусов / Facebook
Опубликовано с личного разрешения автора
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Новость дополняется.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Диетологи утверждают: сало является суперпродуктом / 10 мая
- Мнение: С днём СССР! Товарищи… / 30 декабря
- Мнение: Типаж «Хабалка». Королева русского театра / 30 декабря
- Мнение: Россия, когда Путин еще ничего не украл. Рассказ очевидца. / 16 декабря
- Есть жертвы: подробности страшной авиакатастрофы в Казахстане / 27 декабря
- Названы самые выгодные направления для путешествий на католическое Рождество / 2 декабря
- Лиза Галкина получила первый «Оскар» за лучшую дебютную роль в фильме «Тот самый концерт» / 17 декабря
- Лыжные гонки и концерт DJ Smash: в Дмитрове пройдет фестиваль «Спорт! Снег! Смех!» / 28 ноября