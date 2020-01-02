В мире: Голландцы отказываются от главного слова в своей истории

Власти Нидерландов официально отказались от названия «Голландия» — и требуют от всего остального мира сделать то же самое. Почему правительство страны начинает этот своеобразный ребрендинг, от какого образа своего государства власти хотят избавиться и какой приобрести? А главное — насколько успешной будет эта реформа?

С 1 января Нидерланды официально отказались от названия «Голландия». Местные власти, университеты и посольства будут использовать только официальное название страны – Нидерланды. Власти объяснили, что хотят изменить имидж страны за рубежом. Как сообщил министр внешней торговли Сигрид Кааг, новое название представит Нидерланды в «современном стиле».

Название «Нидерланды» будет активно использоваться на предстоящих летом Олимпийских играх в Токио и на конкурсе «Евровидение-2020» в Роттердаме. Реформа обошлась в 200 тысяч евро. При этом официальный – оранжевый – цвет страны не изменится, зато уйдет в прошлое тюльпан – как один из главных госсимволов.

Название «Голландия» произошло от наименования двух исторически наиболее развитых провинций страны – Северной и Южной Голландий. Однако верным является употребление названия «Нидерланды», которые состоят из 12 провинций и нескольких островов Карибского бассейна. Отныне национальная футбольная команда будет называться исключительно Нидерландами на любых официальных встречах. В связи с этим известная во многих странах песня болельщиков «оранжевых» «Hup De Holland, Hup» тоже, по всей видимости, уйдет в историю.

О решении Нидерландов отказаться от «Голландии» стало известно в начале октября прошлого года. Первой эту идею высказала группа профессиональных правительственных маркетологов. По их мнению, нужно формировать образ государства как «разработчика передовых технологий для решения глобальных проблем». В докладе «Команда Нидерланды» указывалось на «необходимости более единообразного и скоординированного национального брендинга».

МИД Нидерландов сообщал, что страна хочет отказаться от позиционирования себя за рубежом как «Голландии», чтобы избежать «двусмысленности», представляя миру свои ценности, которые сейчас главным образом ассоциируются с мельницами, сырами и Амстердамом. Власти Нидерландов намерены представить свое государство как «открытую, изобретательную и инклюзивную страну».

Нидерланды исходят из «прагматичного подхода», предусматривающего «использование наименования в различных областях»: экспорте, туризме, спорте, национальной культуре, нормах и ценностях. СМИ заявляли, что государство также хочет избавиться от ассоциаций с наркотиками и амстердамским «кварталом красных фонарей», где расположены публичные дома. Этому злачному месту вернут историческое название – «Де Валлен» или «Центр города».

Как отмечает РИА «Новости», власти страны также полагают, что данное решение перераспределит туристический поток, поскольку сегодня большинство иностранцев посещают именно историческую Голландию – Амстердам, Харлем и Гаагу – и эти города не справляются с наплывом туристов.

Политолог и публицист Владимир Корнилов, который некоторое время жил и работал в Нидерландах, указал на то, что многие провинции страны обижаются, когда всю страну называют Голландией. Впрочем, он сомневается, что кампания властей принесет быстрый результат, поэтому страна продолжит ассоциироваться с марихуаной и кварталами красных фонарей.

«Я не думаю, что для зарубежных туристов это станет решающим фактором. Ну, будут называть все это нидерландскими наркотиками и нидерландским районом красных фонарей. В исторической языковой традиции эту страну будут еще долго называть Голландией, причем не только зарубежные туристы, но многие голландцы тоже. Целый ряд исторических терминов, выражение «Летучий голландец» навсегда будут закреплены в культуре», – сказал Корнилов газете ВЗГЛЯД.

В свою очередь старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Анастасия Невская сомневается, что среднестатистический турист будет определять свой маршрут, исходя из названия страны. Более того, во всей этой кампании есть серьезные издержки, потому что Голландия ассоциируется также с вполне невинными вещами вроде велосипедов или тюльпанов. «Тот же фестиваль тюльпанов, который каждую весну проводится в Голландии, а теперь уже в Нидерландах, теперь может привлекать меньше внимания. Поэтому решение властей несколько противоречивое. Но то, что об этом сейчас говорят, это дополнительное привлечение внимания к стране», – сказала Невская газете ВЗГЛЯД.

Впрочем, она уверена, что в ближайшее время иностранцы продолжат называть Нидерланды Голландией и властям придется в дальнейшем с помощью пиара привлекать внимание к Нидерландам. «Нужно придумать яркий образ, который запомнится и начнет заманивать туристов. Но я думаю, что Голландия по-прежнему будет брендом. Вряд ли они переименуют свой главный туристический сайт Holland.com», – прогнозирует эксперт.

Корнилов сравнил происходящее в Нидерландах с попытками украинских властей убедить остальной мир писать «Kyiv» вместо «Kiev». «Для агитации и пропаганды в этом направлении Украиной выделяются солидные ресурсы. Вот теперь Нидерланды будут вести такую же кампанию на мировом уровне. Это не последняя попытка подобного рода», – прогнозирует Корнилов. Он напомнил, что Великобритания выделяла немало средств на то, чтобы отучить иностранцев от слова «Англия». «На международном уровне англичане называют себя исключительно United Kingdom (UK), но во всем мире их все равно называют Англией. Дональд Трамп недавно рассказывал о том, что американцы называли Великобританию Англией и будут называть так», – отметил политолог.

В прошлом многие государства меняли названия по тем или иным причинам. Несмотря на то, что есть Персидский залив, страны Персия не существует чуть менее века, с 1935 года она известна как Иран. Есть несколько версий переименования Персии. Согласно одной из них, власти посчитали, что Иран будет звучать гордо и подчеркивать арийские корни местных жителей, которых не устраивал тот факт, что Персией страну первыми назвали древние греки. Переименованию были рады далеко не все, и в 1959 году шах Мохаммед Реза Пехлеви счел актуальными оба варианта. Но затем шах был свержен и с течением времени название «Персия» постепенно сошло на нет.

Сейчас многие и не вспомнят, что Таиланд был когда-то Сиамом. Только в 1939 году власти решили изменить название, посчитав его неместным.

Как и в случае с Персией, эту территорию назвали Сиамом иностранцы. Эти земли в основном заселены таями, но несколько столетий страна называлась Сиамом. Слово «Таиланд» сочли более благозвучным и способным изменить имидж государства. Но в 1945 году страна снова стала Сиамом. Только король Рама 9-й Пумипон Адульядет в 1949 году опять переименовал страну в Таиланд. Тем не менее слово Сиам осталось в культуре. Оно закрепилось в выражении «сиамские близнецы». А о сиамских кошках тоже наслышаны во всем мире.

Одно из последних переименований произошло в 1972 году, когда Доминион Цейлон стал Шри-Ланкой, то есть вернул свое древнейшее название. В колониальные века эти земли сначала захватили голландцы, а затем – англичане. Таким образом Шри-Ланка стала Цейлоном и была объявлена в 1802 году колонией Великобритании. В 1848 году Цейлон стал независимым государством-доминионом в составе Британского Содружества наций, а в 1972 году была провозглашена Демократическая Республика Шри-Ланка, независимому государства тут же вернули древнее название.

По похожему сценарию происходило переименование Мьянмы в Бирму и обратно. В конце XIX века британские колонизаторы назвали Мьянму Бирмой, но в 1989 году пришедшие к власти военные вернули государству исконное название, которое официально признано большинством стран, в том числе и Россией.

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