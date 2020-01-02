Боевики на Донбассе возобновили практику «штрафных рот» – украинская разведка

Боевики «ЛНР» и «ДНР» возобновили практику формирования «штрафных рот». Об этом 2 января проинформировало Министерство обороны Украины со ссылкой на Главное управление разведки.

«Командование российских оккупационных войск возобновило практику формирования так называемых «штрафных рот» в соединениях и частях 1-го (Донецк), 2-го (Луганск) АК (армейского корпуса. – «ГОРДОН»). Штрафные подразделения оккупанты комплектуют офицерами, сержантами и рядовыми, которые причастны к совершению преступлений, самовольно оставляли передовые позиции или открыто выражали недовольство условиями службы», – сказано в сообщении.

По данным разведки, «штрафников противник использует на наиболее опасных участках на линии соприкосновения», а также формирует из них «группы быстрого реагирования».

«В указанных подразделениях сохраняется самый высокий уровень правонарушений, в том числе случаи убийств, что связано с конфликтами между офицерами и их подчиненными. Убитые зачисляются к потерям якобы от обстрелов подразделениями Объединенных сил», – отметили в Минобороны.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

По данным штаба операции Объединенных сил, в 2019 году на Донбассе было ликвидировано 619 боевиков, 939 были ранены и травмированы.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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