Аналитики назвали главные космические проекты 2020 года

Аналитики назвали главные космические проекты, запланированные на 2020 год. Большинство из них направлены на изучение Луны и Марса.

Открывает список «Артемида 1». В NASA намерены повторно отправить на Луну экипаж астронавтов. Именно с этой целью создан корабль SLS и капсула Orion. Первый полёт назначен на ноябрь 2020 года. Именно тогда к спутнику Земли направится ракетоноситель с целью провести необходимые замеры и протестировать новый модуль. Если полёт окажется успешным, то уже в 2022-2023 году на Луну отправят людей. Ещё одной лунной миссией станет китайская программа Чанъэ-5. Космическое агентство из КНР намерено запустить на спутник лунный корабль и вездеход для анализа грунта и окружающей среды.

Помимо управляемых аппаратов, в планах Китая вывести на орбиту Луны целую станцию Тяньгун-3. Именно в 2020 году начнётся постепенная транспортировка её модулей сначала на околоземную, а после и на лунную орбиту. Эта станция позволит размещать на борту астронавтов с последующим высаживанием их на поверхность спутника. Также Тяньгун-3 будет использоваться для освоения дальнего космоса. Похожие планы у NASA на Starship и Dragon 2. Илон Маск отличился с инженерами из SpaceX в создании многоразового космического корабля. Если все тесты в 2020 году пройдут успешно, то в 2022 году в космос может отправиться первый, за долгое время, многоразовый космический аппарат.

Что касается миссий на Марс, то тут отличились не только работники SpaceX. ЕКА и Роскосмос также планируют свою совместную миссию Розалинда Франклин по поиску жизни на Марсе. Аналогичная задача стоит перед NASA и командой миссии Mars 2020. К космической гонке в сторону четвёртой планеты от Солнца подключились даже Китай и ОАЭ. Оба государства преследуют те же цели, что и союзные космические агентства. Среди самых необычных выделяется спутниковый интернет Starlink от Илона Маска и зонды Osiris-REX (NASA) и Hayabusa 2 (JAXA), которые добудут пробы грунта астероидов и вернуться на Землю.

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