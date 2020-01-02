Житель Москвы в новогоднюю ночь выиграл в лотерею 1 миллиард рублей

В первый день наступившего 2020 года прошёл очередной розыгрыш лотереи «Русское лото». 99 купивших билеты россиян стали обладателями приза на сумму 1 миллион рублей, а житель Москвы сорвал джекпот, выиграв 1 миллиард рублей, что в долларовом эквиваленте составляет более 16 млн.

Всего в новогоднем тираже принимало участие более 53 млн лотерейных билетов, купленных россиянами в разных регионах страны по цене 100 рублей. Наибольший выигрыш достался жителю столицы, но кто стал счастливчиком – жительница или житель – пока остаётся неизвестным. Кстати, по данным «Столото», победитель после прохождения всех процедур и оформления документов, в итоге получит не миллиард, а на 130 млн рублей меньше, так как эта сумма пойдёт на выплату 13-процентного подоходного налога. К такому решению организаторы лотереи решили прибегнуть после ранее фиксированных случаев, когда выигравшие крупные суммы россияне несвоевременно платили налог, вследствие чего имели проблемы с соответствующей организацией.

Известно, что кроме жителя Москвы удача сопутствовала ещё 99 россиянам. Среди выигравших миллион рублей есть несколько человек из Санкт-Петербурга, жители Приморья, Брянской и Амурской областей, Хабаровского и Алтайского края, других регионов страны.

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Последнее: В первый день наступившего 2020 года прошёл очередной розыгрыш лотереи «Русское лото». 99 купивших билеты россиян стали обладателями приза на сумму 1 миллион рублей, а житель Москвы сорвал джекпот, выиграв 1 миллиард рублей, что в долларовом эквиваленте составляет более 16 млн. Всего в новогоднем тираже принимало участие более 53 млн лотерейных билетов, купленных россиянами в […]