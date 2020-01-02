В Якутске один человек погиб и шестеро пострадали в ДТП

В Якутске в результате аварии один человек погиб и еще шестеро пострадали, пишет УГИБДД УМВД РФ по городу. Подробности произошедшего ДТП устанавливают сотрудники полиции.
Инцидент произошел 2 января около 06:00 по местному времени. житель 36 лет за рулем Toyota Mark II потерял управление и выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем Toyota Premio. В результате полученных травм предполагаемый виновник ДТП погиб на месте.
Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть пострадавшего, еще шесть человек, в том числе 14-летний подросток были доставлены в одну из местных больниц с различными травмами.
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