В Якутии после смерти школьника в новогоднюю ночь проведут проверку

В Якутии СУ СК по региону проведет проверку по факту гибели в новогоднюю ночь девятиклассника. Тело школьника было обнаружено 31 декабря в в Таттинском районе.
В среду в социальных сетях местные жители распространили информацию о гибели девятиклассника. По предварительным данным, мальчик вместе с друзьями встречал Новый год на улице, после чего его нашли погибшим. Подробности на данный момент устанавливают правоохранители, отметили в СУ СК.
По факту смерти в новогоднюю ночь подростка проводится процессуальная проверка. Устанавливаются обстоятельства и причины смерти школьника. Внешних признаков насильственной смерти не обнаружено. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, отметили в ведомстве.
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