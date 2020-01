L’Express — неэкологичный Новый год — Трамп пошутил над Макроном из-за горящих машин в Париже

Президент Соединённых Штатов прокомментировал в Twitter видео с горящими машинами на улицах французской столицы, намекнув на голословность Парижских соглашений, рассказывает L’Express. Эммануэль Макрон воздержался от ответа, однако представитель мэрии объяснил случившееся произвольным возгоранием и шутливо предложил Трампу помочь им «сделать планету снова великой».



Reuters

В канун Нового года у Дональда Трампа было шутливое настроение, и он не упустил случая подразнить Эммануэля Макрона в своём Twitter по поводу экологических амбиций Франции, пишет L’Express.

Как рассказывает издание, американский президент репостнул видео, которым ранее поделился Джек Пособец, известный своими крайне правыми взглядами и работой на телеканале OANN с уклоном в теорию заговора. В этом отрывке можно увидеть горящие машины — предположительно, они горят в Париже вечером накануне праздника. Лидер ультраправых просто подписал: «Франция Макрона», а Дональд Трамп добавил в собственной публикации: «Как поживает Парижское соглашение? Не спрашивайте!»

How is the Paris Accord doing? Don’t ask! https://t.co/9N0yibmDkj

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 31, 2019

Отмечается, что таким образом хозяин Овального кабинета подшутил над своим французским коллегой Эммануэлем Макроном. Главы государств постоянно вступают в противоречия по вопросу борьбы с потеплением климата. Их разногласия особенно обострились после выхода США из соглашения по климату 2015 года.

По сообщению L’Express, глава Франции не удосужился ответить на колкость Трампа, однако мэрия Парижа решила себе в этом не отказывать. Так, в среду утром первый заместитель мэра Эммануэль Грегуар написал, что в ночь на Новый год «сгорели только шесть машин», а причиной стало, «возможно, случайное возгорание». Закончил он свой комментарий на юмористичной ноте: «Парижское соглашение все ещё дожидается вашей поддержки, чтобы сделать планету снова великой».

.Dear @realDonaldTrump Only 6 cars burned yesterday evening at 4 rue Tesson a nice quarter in the 10th district of Paris probably due to an accidental fire and the Paris accord is still awaiting your support to make the planet great [email protected] @nytimes @Anne_Hidalgo pic.twitter.com/27DFUL7pk6

— Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) January 1, 2020

