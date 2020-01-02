Die Welt — Ким Чен Ын пытается поладить с США в стиле Никиты Хрущёва

В 1958 году Никита Хрущёв выступил с инициативой моратория на ядерные испытания, однако последовавшие переговоры между США, СССР и Великобританией провалились из-за того, что советская сторона была недовольна требованиями партнёров, а также не хотела «раскрывать карты», пишет Die Welt. Издание отмечает, что эта тактика очень похожа на современную тактику Ким Чен Ына, который сначала выступил с инициативой американо-корейских переговорах, а затем свернул их, обвинив США в завешенных требованиях.



Reuters

В истории уже был пример амбициозного коммунистического лидера, который путём временной отмены на испытания ядерного оружия и последующих угроз хотел добиться от США признания его страны в качестве равного партнёра, пишет Die Welt. Этим лидером был Никита Хрущёв. Издание сравнивает Хрущёва с Ким Чен Ыном: Die Welt отмечает, что как и северокорейский лидер, Хрущёв хотел улучшить отношения с США и добиться признания Вашингтоном в качестве равного партнёра.

31 марта 1958 года СССР предложил идею о запрете ядерных испытаний, напоминает издание. В США это восприняли как попытку помешать серии ядерных испытаний Hardtrack, которые всё равно состоялись. Тем не менее переговоры о прекращении ядерных испытаний между Москвой, Вашингтоном и Лондоном начались. Они продлились до 1961 года и в результате завершились ничем. Как пишет издание, причина провала заключалась в том, что Хрущёв, также как и Ким Чен Ын, не захотел излишне «раскрывать карты»: в частности, он выступил против допуска на территорию СССР международных инспекторов и против установки наземных станций слежения на советской территории.

В 1961 году Хрущёв заявил, что мораторий на испытания ядерного оружия можно сохранить только в условиях проведения встречи на высшем уровне, однако венский саммит Хрущёва и Джона Кеннеди в июне 1961 года закончился ничем, также как и саммит Ким Чен Ына и Дональда Трампа в Ханое в феврале 2019 года. Издание отмечает, что Хрущёв, также как и Ким Чен Ын, объяснил провал саммита завышенными требованиями американской стороны. В результате, в августе 1961 года СССР возобновил ядерные испытания. В 1962 году американский учёный ядерщик Ханс Бете высказал предположение, что во время действия моратория советская ядерная промышленность продолжала работать на полную мощность, исходя из того, что испытания когда-нибудь снова будут возобновлены. Похожие обвинения, связанные с недавно провалившимися американо-корейскими переговорами, сейчас звучат в адрес КНДР.

Die Welt напоминает, что после прекращения действия моратория в 1961 году разразился Карибский кризис, что стало поворотным моментом. В августе 1963 года США, СССР и Великобритания подписали договор о запрете ядерных испытаний, а уже в октябре того же года он вступил в силу. Издание задаётся вопросом, необходимо ли теперь США и КНДР оказаться на грани ядерной войны, чтобы добиться реальных подвижек?

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