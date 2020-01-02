Новая серия «Возвращения в Простоквашино» набрала более 1 млн просмотров

Новогодняя серия мультсериала «Возвращение в Простоквашино», посвященная корпоративу в легендарной деревне, за три дня набрала более 1,2 млн просмотров.

Такие данные содержатся на YouTube-канале «Союзмультфильма».

Режиссером новогодней серии выступила лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова. Всего в первом сезоне мультсериала запланировано 30 эпизодов.

В 25-й серии мультфильма герои отмечают корпоратив в деревне.

Напомним, новые серии «Простоквашино» студия начала выкладывать весной 2018 года.

Между тем в середине ноября стало известно, что киностудия «Союзмультфильм» запускает в разработку 26 новых серий мультфильма «Ну, погоди!», первые из которых выйдут летом 2020 года.

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Последнее: Новогодняя серия мультсериала «Возвращение в Простоквашино», посвященная корпоративу в легендарной деревне, за три дня набрала более 1,2 млн просмотров. Такие данные содержатся на YouTube-канале «Союзмультфильма». Режиссером новогодней серии выступила лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова. Всего в первом сезоне мультсериала запланировано 30 эпизодов. В 25-й серии мультфильма герои отмечают корпоратив в деревне. Напомним, новые серии […]