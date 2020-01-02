Ризатдинова примерила образ блондинки

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова разместила в Instagram фото, для которого позировала в образе блондинки.
«В стиле 1980-х» – написала она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
В стиле 80х * Совместный проект @jetsetterua & @bulgariofficial Photo: Катерина Ніколайчук Idea, MUA: Ігор Ігнатенко MUA Assistant: Марія Чучкалова Hair: Дмитро Пелимський Style: Ігор Ігнатенко, Лукерія Покровська Produсer: Діна Петрусенко Вбрання: A/Raise, Artemklimchuk Прикраси: BVLGARI (Київ, ТЦ Mandarin Plaza, Басейна, 6)
Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).
В шестом сезоне шоу «Танцы со звездами» на «1+1» Ризатдинова и танцовщик Александр Прохоров заняли второе место.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Полицейские начали проверку после сообщений СМИ о прыжке парашютистов с балкона 24 этажа, сообщили в пресс-службе управления МВД по Красноярскому краю. В полиции сообщили, что «после сообщения СМИ проводится проверка», устанавливаются обстоятельства инцидента, передает РИА «Новости». При этом отмечается, что сообщений о пострадавших не поступало, как и заявлений от граждан о произошедшем. Ранее СМИ сообщили, […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Россия оказалась в хвосте списка стран из мирового «индекса протестов» / 11 декабря
- Эксперты выяснили, от чего зависит размер китов / 15 декабря
- Убийство пятилетнего ребенка в Переяславе. Суд удовлетворил ходатайство об отводе судьи Керекез, судья Опанасяк сам попросил самоотвод / 26 декабря
- В Подмосковье погиб поджигавший петарду мужчина / 29 декабря
- США сочли заявление МИДа по Уилану «фактологически неверным» / 3 декабря
- Названа причина выброса газа возле школы в Нижегородской области / 25 ноября
- Ермак заявил о готовности строить стену на Донбассе / 5 декабря
- Трамп поздравил Джонсона с «большой победой» / 13 декабря