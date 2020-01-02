Ризатдинова примерила образ блондинки

Украинская гимнастка Анна Ризатдинова разместила в Instagram фото, для которого позировала в образе блондинки.

«В стиле 1980-х» – написала она.

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В стиле 80х * Совместный проект @jetsetterua & @bulgariofficial Photo: Катерина Ніколайчук Idea, MUA: Ігор Ігнатенко MUA Assistant: Марія Чучкалова Hair: Дмитро Пелимський Style: Ігор Ігнатенко, Лукерія Покровська Produсer: Діна Петрусенко Вбрання: A/Raise, Artemklimchuk Прикраси: BVLGARI (Київ, ТЦ Mandarin Plaza, Басейна, 6)

Публикация от Anna Rizatdinova (@anna_rizatdinova) 2 Янв 2020 в 2:00 PST

Анна Ризатдинова родилась 16 июля 1993 года в Симферополе. Она бронзовый призер Олимпиады в Рио-де-Жанейро (2016), чемпионка мира в упражнении с обручем (2013).

В шестом сезоне шоу «Танцы со звездами» на «1+1» Ризатдинова и танцовщик Александр Прохоров заняли второе место.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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