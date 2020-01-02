Балтийский флот получит на вооружение модернизированные Ка-27М

Балтийский флот получит на вооружение самые современные модернизированные вертолёты Ка-27М. Их прозвали «охотники на акул» и главным заданием боевых машин станет выслеживание подводных лодок.

Наращивание военного присутствия НАТО в Балтийском регионе вынуждает вооружённые силы РФ принимать соответствующие меры. В частности, разрабатывать специальные единицы техники, которые смогут активно противостоять флоту соседних государств. Именно с этой целью инженеры выпустили Ка-27М, представляющий собой особую модернизацию вертолёта Ка-27. Отличает его от предшественника наличие специальных систем по отслеживанию местоположения подлодок потенциального противника. Одной из них является передовая гидроакустическая станция. Её опускают в воду на тросе и в центре управления появляются данные обо всех подлодках в радиусе действия прибора. Также, для лучшего отслеживания судов в плохую погоду, на Ка-27М установлен датчик магнитных аномалий. Он позволяет засечь корпус подводной лодки или обычного корабля на внушительном расстоянии.

Помимо патрулирования местности на предмет подлодок НАТО, вертолёты Ка-27М на вооружении Балтийского флота будут заняты и в другом направлении. Новые системы позволят им обнаруживать мелкие корабли браконьеров в этом регионе, что существенно снизит незаконную деятельность.

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Последнее: Балтийский флот получит на вооружение самые современные модернизированные вертолёты Ка-27М. Их прозвали «охотники на акул» и главным заданием боевых машин станет выслеживание подводных лодок. Наращивание военного присутствия НАТО в Балтийском регионе вынуждает вооружённые силы РФ принимать соответствующие меры. В частности, разрабатывать специальные единицы техники, которые смогут активно противостоять флоту соседних государств. Именно с этой целью […]