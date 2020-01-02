В результате наводнения в Индонезии погиб 21 человек

В результате сильного наводнения в столице Индонезии Джакарте и ее окрестностях погибло не менее 21 человека. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Министерства социальных дел страны Джоко Хариянто. По его словам, пригород Джакарты затопило из-за сильного дождя, начавшегося в первые часы нового года.

По данным агентства, более 30 тысяч человек было эвакуировано из зоны бедствия. В некоторых районах столицы отключено электричество. Президент Индонезии Джоко Видодо на своей в Twitter написал о том, что затопление произошло из-за задержек в строительстве инфраструктурных проектов по борьбе с наводнениями.

Banjir di ibu kota dan sekitarnya awal tahun ini paling parah terjadi di Daerah Aliran Sungai Krukut, Ciliwung, Cakung, dan Sunter.

Sebagai penanganan darurat, telah difungsikan pompa, karung pasir, bronjong dan tanki agar kawasan dan prasarana publik segera berfungsi kembali. pic.twitter.com/tLvgTtqQrx

— Joko Widodo (@jokowi) January 2, 2020

По его словам, строительство некоторых из них откладывалось с 2017 года из-за проблем с покупкой земель.

Отмечается, что экстремальные погодные условия могут продолжится до 7 января.

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