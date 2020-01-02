В 2019 году ветер и солнце впервые обошли уголь по выработке электроэнергии в Германии

Институт солнечных энергетических систем Fraunhofer ISE опубликовал статистику производства электроэнергии в Германии в 2019 году на основе данных биржи электроэнергии EEX в Лейпциге. Доля возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии достигла 46%.

Результаты исследования показали, что ветроэнергетика впервые выработала больше электричества, чем было произведено на основе бурого угля. Солнечная и ветровая энергетика совместно произвели больше, чем угольная генерация в целом.

Также Германия отказывается от атомной энергетики: к концу 2022 года будет закрыт последний атомный реактор.

Как отмечает издание RenEn, Fraunhofer приводит статистику нетто-выработки электроэнергии для «общественного потребления». Потребление электроэнергии на самих электростанциях, а также производство электричества на промышленных предприятиях для собственных нужд в этой статистике не учитывается.

Если добавить эти данные, то доля ископаемого топлива в выработке электроэнергии будет выше. Это, однако, практически не касается угольной генерации, поскольку собственная энергетика промышленных предприятий строится главным образом на основе природного газа.

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