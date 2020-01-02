В Индонезии 19 человек стали жертвами наводнения

2 января количество погибших в результате наводнения в столице Индонезии Джакарте достигло 19 человек. Власти проверяют информацию о гибели еще двух человек. Об этом сообщает The Jakarta Post.

Наводнение вызвали сильные дожди, которые продолжались с вечера 31 декабря до утра 1 января.

Некоторые из погибших погибли в результате оползней, переохлаждения и удара током из-за короткого замыкания. Основной причиной смерти стало наводнение, которое смывалось сильным течением своих жертв.

Более 19 тыс. человек были эвакуированы из своих домов 1 января. Их поместили во временные приюты.

Некоторые железнодорожные маршруты были закрыты из соображений безопасности.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Сети появилось видео, снятое камерой видеонаблюдения, которая запечатлела момент хлопка газа в жилом доме в Твери, в результате которого пострадали два человека. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ. Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева. Пострадавших доставили в больницу. 52 жильца дома были эвакуированы, их разместили в здании […]