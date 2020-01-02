Скончалась знаменитая российская актриса

Скончалась актриса Театра для детей и молодежи Нина Масленикова. Артистке было 66 лет.
По данным ИА «СеверИнформ», Маслениковой не стало 31 декабря, однако известие о ее кончине появилось лишь сейчас. Стоит отметить, что в последнее время была занята в спектаклях «Отцы и дети», «Чудная баба». Прощание с Ниной Маслениковой состоится 3 января.
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