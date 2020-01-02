Мнение: Сатановский поставил на место Чехию…

Российский политолог Евгений Сатановский в своем Telegram-канале ответил президенту Чехии Милошу Земану. Ранее политик подставил под сомнение свою поездку в Москву на празднование юбилея Победы из-за позиции МИД РФ по событиям 68-го года.
Вслед за Польшей против оценок Россией исторических событий выступила и Чехия. Лидер республики назвал заявление МИД России по поводу событий 1968-го года «абсолютной наглостью» и намекнул, что может не явиться на празднование юбилея Победы. Его слова привлекли внимание политолога Евгения Сатановского, который также вспомнил о той роли, которую сыграла Чехия в некоторых исторических событиях, передает «Царьград».
В качестве примера Сатановский привел пропажу золотого запаса Российской Империи, и указал на то, что к этому событию приложили руку и чехи. Также политолог вспомнил о смерти советских военнослужащих, которые также погибли по время событий 1968 года в Чехии.
Внимание политолог уделил и событиям в самой Чехии. Эксперт напомнил про три миллиона депортированных из Чехословакии, а также про убитых и покончивших с собой после Второй мировой войны немцев.
Подводя итог, политолог заметил, что никакой необходимости в присутствии чешского президента на торжестве нет….
«Чехия нам не союзник, и ее роль в войне с Германией была нулевой. В отличие от репрессий и этнических чисток в тех же Судетах», – напомнил Сатановский.
Политолог достаточно часто вспоминает о исторических событиях, повлиявших на современную политику. Ранее Сатановский и Соловьев обсудили «бендеровскую занозу» в международной политике Украины.
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Автор: Виктор Раскольников…
Источник: https://www.readto.ru/
Источник: Конт
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