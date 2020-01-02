На Украине упразднили Генпрокуратуру

«Политизированная, разделенная на сферы влияния» Генеральная прокуратура Украины прекратила свое существование, говорится в заявлении надзорного органа. ГПУ в рамках объявленной масштабной реорганизации стала Офисом генерального прокурора Украины.
В заявлении на сайте ведомства говорится, что ГПУ была ориентирована на «ведомственные войны», а ее работе не доверяли 70% украинцев.
«В системе Генеральной прокуратуры находились прокуроры, которые вместо работы в интересах правосудия обслуживали интересы олигархов, политических сил, других влиятельных людей в украинском обществе или просто обогащались, используя прокурорские полномочия», – сказано в сообщении.
По итогам переаттестации работы лишились 55% прокуроров из-за выявленного служебного несоответствия.
Должность нового генерального прокурора Украины в августе 2019 года занял бывший замминистра юстиции и замглавы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка. До этого ГПУ руководил экс-глава МВД в правительстве Юлии Тимошенко и бывший лидер «Блока Петра Порошенко» Юрий Луценко, на которого теперь заведено уголовное дело.
Активную роль в реформировании ГПУ принимали Соединенные Штаты, заявлявшие об этом публично.
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