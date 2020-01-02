Матвеева показала фигуру в купальнике

51-летняя украинская телеведущая Надежда Матвеева разместила в Instagram снимки, на которых запечатлена в купальнике.
«Моя любимая новогодняя традиция: утренняя прогулка 1 января. Когда на улицах почти никого. Чудесное утро после ночи веселья – тишина перед новыми планами и событиями. С разницей во времени в шесть часов между Киевом и Хайнанем я слегка запуталась, где утро, а кто спит. Но прогулка по пляжу прекрасна», – написала она.
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Моя любимая новогодняя традиция: утренняя прогулка 1 января * Когда на улицах почти никого. Чудесное утро после ночи веселья — тишина перед новыми новыми планами и событиями . С разницей во времени в 6 часов между Киевом и Хайнанем я слегка запуталась, где утро, а кто спит * Но прогулка по пляжу прекрасна * . Напишите в комментариях, какая у вас новогодняя традиция? * . #надеждаматвеева #хайнань #пляж #море #sanyachina #отдых #радость
Надежда Матвеева вела программу «Все буде добре» на канале СТБ.
Она также участвовала в шоу «Танцы со звездами» на «1+1».
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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