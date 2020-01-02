Мнение: Сколько стоит Россия, демонетизация жизни и гибридное потребление

1. Ведущий канала «Фанимани» рассказывает, сколько стоят все богатства России согласно недавнему докладу Всемирного банка, полностью посвящённому нашей стране. Цифра весьма внушительная – 1 квадриллион 306 триллионов рублей. В пересчёте на каждого отдельного россиянина приходится в среднем по 8 миллионов 800 тысяч рублей:

https://www.youtube.com/watch?v=tdFqsP7TEUc

Это более адекватная оценка, чем многократно разбиравшиеся здесь цифры банка Credit Suisse, согласно которым среднее богатство россиян составляет всего лишь около 20 тысяч долларов на человека (1,2 миллиона рублей):

https://ruxpert.ru/Global_Wealth_Report_от_банка_Credit_Suisse

Впрочем, Всемирный банк считает не только богатство домохозяйств, но и вообще весь капитал в стране: природный капитал (стоимость запасов нефти, газа, леса и прочих ресурсов) – занимает 20% от общей суммы; произведённый капитал (результаты работы промышленности и строительства) – занимает 33%; и (внимание!) человеческий капитал («стоимость» людей, а точнее их талантов, навыков и образования) – занимает 46%.

Таким образом, Россия богата прежде всего людьми, а не ресурсами, хотя последних у нас действительно много – доля природного капитала в России почти в 7 раз больше, чем в среднем по странам ОЭСР (см. круговые диаграммы в заголовке поста):

http://documents.vsemirnyjbank.org/curated/ru/402431575351416107/pdf/How-Wealthy-is-Russia-Measuring-Russias-Comprehensive-Wealth-from-2000-2017.pdf

Эти цифры – повод задуматься. Не только для тех всепропальщиков, которые считают Россию нищей, но и для тех всепропальщиков, которые говорят, будто у нас «самая богатая страна на свете» и всё было бы распрекрасно, если бы только жулики и воры во власти не отобрали богатство у народа.

По природным ресурсам мы и вправду одни из самых богатых (в целом, но не в пересчёте на человека), однако эти ресурсы ещё необходимо добыть и грамотно использовать. Если начать просто раздавать народу текущие нефтяные деньги, то это приведёт лишь ко всплеску инфляции, засилью импорта и неизбежной катастрофе.

Если же развивать человеческий капитал, сферу услуг и собственное производство, то в этом случае граждане действительно почувствуют не сомнительный и кратковременный, а постоянный рост богатства и благосостояния.

Доля человеческого капитала в России, согласно Всемирному банку, в 2,3 раза выше, чем доля природного, тогда как в странах ОЭСР – в целых 23 раза выше (разница на порядок!). Возможно, это соотношение искусственно занижено не в нашу пользу, либо же наши природные богатства действительно настолько несметные, что неизбежно сильно продавливают пропорцию вниз. Но предположим, что это хотя бы отчасти близко к правде. Попробуйте представить, как сильно улучшилась бы жизнь в России, если бы мы смогли увеличить наш человеческий капитал в 10 раз?

2. Коллега luckyea77 рассматривает гипотезу об ускоренной быстрой демонетизации жизни в ближайшие 10-20 лет, согласно которой стоимость многих привычных нам товаров и услуг приблизится к нулю. Вот характерный пример такой демонетизации, которая уже местами началась:

https://luckyea77.livejournal.com/1357198.html

Люди со смартфоном сегодня имеют доступ к инструментам, которые стоили бы тысячи несколько десятилетий назад.

Двадцать лет назад самые состоятельные граждане мира могли позволить себе камеру, видеокамеру, CD-проигрыватель, музыкальный центр, игровую приставку, сотовый телефон, часы, будильник, коллекцию энциклопедий, мировой атлас и кучу других приложений, выложив за это всё больше 900 000 долларов.

Сегодня всё это бесплатно доступно на вашем смартфоне.

Также по ссылке говорится, что такси-агрегаторы сделают ненужной покупку автомобиля, что онлайн-сервисы по съёму жилья сильно потеснят отели и что вертикальные фермы в три раза снизят производство пищи, а медицинские роботы и программы резко удешевят работу врачей.

С одной стороны, в этом есть доля истины. Если кто-то и построит на Земле подобие коммунизма, где всё практически бесплатно и «каждому по потребностям», то это будут не коммунисты, а учёные и изобретатели.

С другой стороны, удешевление бывает обманчиво и может оказаться временным. Тот же Uber – лидирующий такси-сервис, с которым работают частные водители – является хронически убыточной компанией и смог обойти обычные такси-службы не столько благодаря технологиям, сколько за счёт невыплаты налогов и отсутствия социальных обязательств. Как только власти городов и стран стали предъявлять к компании те же требования, что и к конкурентам, её убытки начали исчисляться миллиардными суммами, а вся бизнес-модель была поставлена под вопрос.

Если же мы вернёмся к примеру со смартфоном, то нынешний лидер по видео- и аудиоконтенту – всем известный YuoTube – активно навязывает пользователям платную подписку, альтернативой которой является трата времени и нервов на просмотр рекламы в видео. Пока что тариф на премиум-аккаунт дешёвый, но в будущем рано или поздно цены повысятся, как это произошло, например, со стоимостью услуг сотовых операторов в России. Как видно, ничего бесплатного не бывает, за всё приходится так или иначе платить – если не сразу, то в недалёком будущем, если не деньгами, то разъедающей мозги рекламой.

3. Философ Виталий Куренной рассуждает на «ПостНауке» о будущем общества потребления. Само это общество, разумеется, никуда не исчезнет, однако приоритеты потребления могут измениться очень сильно:

Уже сейчас во многих развитых странах наступил конец эпохи демонстративного потребления (его постепенная «деиерархизация»). Людям уже не настолько важно подчёркивать свой социальный статус покупкой бессмысленно дорогих вещей, вроде люксового автомобиля или айфона последней модели. На смену этому приходит более скромное, демонстративно-символическое потребление.

Теперь, по мнению лектора, становится важно показать принадлежность к некой социально-культурной группе и определённому стилю жизни. Зачем демонстрировать (а тем более, имитировать), что у тебя много денег, если можно произвести эффект на окружающих другими, зачастую менее затратными способами? Например, если ты увлекаешься спортом, вполне достаточно новых кроссовок или трекера – другие спортсмены это оценят. Такой вид потребления философ называет «гибридным».

Помимо этого, всё больший вес получает идейное потребление – покупка экологически чистых продуктов ради спасения планеты становится для многих важнее, чем экономия или демонстрация статуса.

Наконец, растёт также значение эстетического потребления, нацеленного не столько на обладание или на внешний эффект, сколько на интенсивность переживаний. С этим связана популярность туризма и путешествий, а также усилия урбанистов по украшению городов. Именно в развитии этого направления философ видит наибольший позитив.

С финансовой точки зрения такое потребление получается ещё более расточительным, чем даже привычное статусное. Если ты покупаешь себе новый айфон, у тебя, по крайней мере, появляется в кармане новый айфон. Если ты покупаешь себе «интенсивное переживание», у тебя не остаётся ничего, кроме парящей лёгкости от пустоты в карманах и смутного чувства, что тебя где-то обманули.

Источник: Место для дискуссий

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