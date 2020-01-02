Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли

02.01.2020, 13:37, Новости дня

Допрос экс-президента Украины Петра Порошенко по делу о государственной измене во время подписания минских соглашений по Донбассу, который должен был состояться в четверг, перенесли на 24 января, сообщают местные СМИ.

Допрос Порошенко по делу о госизмене перенесли на 24 января, по другим делам назначены допросы на 9, 16 и 23 января, информирует издание «Страна.ua» со ссылкой на источник в государственном бюро расследований.

Напомним, статья о госизмене предусматривает санкцию в виде лишения свободы на срок от 10 до 15 лет.

Сообщалось, что против Порошенко расследуется уже 13 уголовных дел, госбюро подтвердило, что дел не меньше 11.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала, как влиятельные враги готовят Порошенко тюрьму.



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