Жителю Мариуполя угрожали, чтобы склонить к сотрудничеству с ФСБ – СБУ

Служба безопасности Украины 2 января сообщила о попытке российской Федеральной службы безопасности завербовать жителя Мариуполя.

По данным СБУ, когда украинец пересекал государственную границу его задержали сотрудники ФСБ. Россияне пытались склонить задержанного к сотрудничеству, для чего использовали психологическое давление и вымогательство. Во время беседы сотрудник ФСБ интересовался, есть ли у мужчины знакомые среди украинских военнослужащих и правоохранителей.

По словам украинца, у него требовали деньги за беспрепятственную предпринимательскую деятельность, так как мужчина закупал в России бензин. Предприниматель отметил, что ему сказали передать аналогичное требование его коллегам. В случае отказа от выплаты взяток, мужчине и его знакомым угрожали закрыть въезд в Россию и тем самым заблокировать возможность видеться с близкими родственниками, которые там живут.

ВИДЕОУкраинец рассказал о давлении со стороны ФСБ. Видео: Служба безпеки України / YouTube

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: В Сети появилось видео, снятое камерой видеонаблюдения, которая запечатлела момент хлопка газа в жилом доме в Твери, в результате которого пострадали два человека. Кадры опубликовал телеканал РЕН ТВ. Хлопок бытового газа произошел утром в многоквартирном доме № 19 на бульваре Гусева. Пострадавших доставили в больницу. 52 жильца дома были эвакуированы, их разместили в здании […]