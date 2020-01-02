В Депздраве напомнили об опасности употребления хранившихся более суток салатов

02.01.2020, 13:30, Разное

Большинство россиян встречают Новый год с размахом, готовя для праздничного застолья десятки горячих и холодных блюд, которые затем ещё некоторое время хранятся в холодильнике и постепенно доедаются. Внештатный специалист столичного Депздрава Светлана Сметанина напомнили об опасности употребления простоявших более суток салатов.
К примеру, оливье, сельдь под шубой, салат из крабовых палочек, которые заправляются майонезом, могут спровоцировать кишечную инфекцию. Данные блюда желательно заправлять практически перед подачей на стол, а употребить первыми. Срок хранения названных салатов и других многокомпонентных блюд при комнатной температуре составляет около 2-х часов. Если же они находятся в холодильнике, где показатели варьируются в районе от +2 до +6˚C, – не более 24 часов. После этого приготовленные к празднику салаты употреблять в пищу не стоит и лучше утилизировать.

Также специалист Депздрава рекомендует ни в коем случае не заниматься самолечением и при появлении признаков пищевого отравления сразу обращаться за медицинской помощью, так как некоторые заболевания могут «маскироваться» под кишечные инфекции. К примеру, панкреатит или аппендицит сопровождаются рвотой, расстройством стула, болевыми ощущениями и повышенной температурой тела, что также типично для отравления.



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