Звезду фильма Marvel обвиняют в убийстве матери

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Последнее: Власти Нидерландов официально отказались от названия «Голландия» — и требуют от всего остального мира сделать то же самое. Почему правительство страны начинает этот своеобразный ребрендинг, от какого образа своего государства власти хотят избавиться и какой приобрести? А главное — насколько успешной будет эта реформа? С 1 января Нидерланды официально отказались от названия «Голландия». Местные власти, […]
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