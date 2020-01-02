Мнение: Новогодняя амнистия…

Поздравил старинного приятеля с Новым годом, а он мне в ответ предъявил, что я его забанил…
— А ты не знал, что в моем журнале за мат попадают в бан?
— Знал, но погорячился, с кем не бывает….
В общем, не хорошо получилось…
Хоть и зарекался, что в этом журнале амнистий больше не будет, но решил провести массовый Новогодний разбан.
Но напоминаю, что амнистия — не индульгенция. Прежде чем что-то комментировать, настоятельно советую изучить все 9 оснований для банов. Список – исчерпывающий, ни за что другое не банил и не собираюсь банить…
Рис. отсюда
Источник: Ирек Муртазин
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