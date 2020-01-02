«Как кола и ментос»: Дочь Ларисы Гузеевой опубликовала совместный снимок со своим любимым

02.01.2020, 13:21, Разное

Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова опубликовала в Instagram совместный снимок со своим любимым Алексеем. Образным сравнением она подчеркнула эмоциональную составляющую их отношений.
Знаменитая шипучка вместе с мятным леденцом позволят увидеть бурную реакцию. Это напоминает Бухаровой их общение с молодым человеком. Вместе они уже давно, но отношения до этого момента не афишировали. Можно ли расценивать появление снимка как новый этап в их союзе или же решение принято спонтанно, покажет дальнейшее развитие событий.

Девушка признавалась ранее, что её любовь вспыхнула «с первого взгляда», а время, проведенное вместе, только укрепило возникшее чувство. Преподавательница английского языка и веб-дизайнер планируют основать личный бренд и открыть общий бизнес.



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Последнее: Дочь Ларисы Гузеевой Ольга Бухарова опубликовала в Instagram совместный снимок со своим любимым Алексеем. Образным сравнением она подчеркнула эмоциональную составляющую их отношений. Знаменитая шипучка вместе с мятным леденцом позволят увидеть бурную реакцию. Это напоминает Бухаровой их общение с молодым человеком. Вместе они уже давно, но отношения до этого момента не афишировали. Можно ли расценивать появление […]

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