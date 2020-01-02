Газета ВЗГЛЯД разыгрывает среди читателей новый смартфон VIVO

Со 2 по 20 января все желающие могут принять участие в конкурсе от газеты ВЗГЛЯД «Продли себе Новый год» и выиграть новый смартфон. Победитель конкурса получит смартфон VIVO V17. Также среди участников конкурса будут разыграны рюкзак и наушники от фирмы VIVO.
Принять участие в розыгрыше может любой желающий, сделать это можно несколькими способами. Для пользователей Вконтакте, Facebook или Одноклассники:
1. Сделай репост этой статьи у себя на странице в одной или нескольких социальных сетях на выбор – Вконтакте или Одноклассники.
Чем больше вы сделаете публикаций о конкурсе, тем выше ваши шансы на выигрыш. (В каждой соцсети можно оставлять не более одной публикации!)
2. Вы должны подписаться или уже быть подписанными на страницу газеты ВЗГЛЯД в той соцсети, где вы сделали репост статьи о конкурсе.
Для пользователей Instagram:
1. Вам надо подписаться на страницу ВЗГЛЯД в Instagram
2. Поставить лайк под публикацией о конкурсе в Instagram и отметить там же в комментариях минимум 3 друзей.
Внимание! В конкурсе могут принимать участие только аккаунты а соцсетях, созданные до 30 ноября 2019 года! Страницы пользователей, созданные позднее этой даты, к конкурсу допущены не будут.
Победители будут определены после окончания конкурса 20 января с помощью лотереи среди всех участников.
Шансы на выигрыш тем выше, чем большее число социальных сетей участник задействовал в конкурсе. В течение 3 дней после проведения розыгрыша редакция свяжется с победителями для уточнения адреса доставки призов. В случае отсутствия ответа от победителя более 3 дней редакция оставляет за собой право провести дополнительный розыгрыш для определения нового победителя.
За подведением итогов конкурса можно следить в социальных сетях газеты ВЗГЛЯД.
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Последнее: Со 2 по 20 января все желающие могут принять участие в конкурсе от газеты ВЗГЛЯД «Продли себе Новый год» и выиграть новый смартфон. Победитель конкурса получит смартфон VIVO V17. Также среди участников конкурса будут разыграны рюкзак и наушники от фирмы VIVO. Принять участие в розыгрыше может любой желающий, сделать это можно несколькими способами. Для пользователей Вконтакте, […]
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