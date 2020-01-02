В 2019 году потери боевиков на Донбассе составили 619 человек – штаб ООС

02.01.2020, 13:18, Новости дня

В 2019 году на Донбассе было ликвидировано 619 боевиков. Об этом 2 января сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на данные разведки.

939 террористов были ранены и травмированы. Кроме этого, уничтожено 110 единиц военной техники боевиков.

«Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации», – добавили в штабе.

#ООС_2019_підсумкиЗа даними військової розвідки втрати російсько-окупаційних військ протягом 2019 року…

Posted by Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation on Kolmapäev, 1. jaanuar 2020

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предлагаемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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Последнее: В 2019 году на Донбассе было ликвидировано 619 боевиков. Об этом 2 января сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на данные разведки. 939 террористов были ранены и травмированы. Кроме этого, уничтожено 110 единиц военной техники боевиков. «Объединенные силы продолжают выполнять боевые задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации», – добавили […]

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