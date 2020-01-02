Стало известно о попытках США сорвать проведение военно-морских учений Ирана, РФ и КНР

США и их союзники пытались сорвать военно-морские учения Ирана, РФ и Китая в северной части Индийского океана, сообщил командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади.
Ханзади заявил, что «во время совместных военно-морских учений Ирана, РФ и Китая американцы и их союзники провели экстренное заседание, целью которого было сорвать процесс совместных морских маневров с нашими двумя союзниками», передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство Tasnim.
Однако, по его словам, за счет «отвлекающих действий» эти планы удалось расстроить.
Напомним, совместные маневры военно-морских сил Ирана, РФ и Китая под названием «Пояс морской безопасности» состоялись 27-30 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Учения проходили на фоне стремления США создать коалицию по обеспечению безопасности вод рядом с Ираном и череды инцидентов, произошедших в регионе Персидского залива — Ормузского пролива.
Официальный представитель американского оборонного ведомства Шон Робертсон заявлял, что Соединенные Штаты будут наблюдать за совместными военно-морскими учениями России, Китая и Ирана в Оманском заливе.
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Последнее: США и их союзники пытались сорвать военно-морские учения Ирана, РФ и Китая в северной части Индийского океана, сообщил командующий ВМС армии Ирана Хосейн Ханзади. Ханзади заявил, что «во время совместных военно-морских учений Ирана, РФ и Китая американцы и их союзники провели экстренное заседание, целью которого было сорвать процесс совместных морских маневров с нашими двумя союзниками», […]
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