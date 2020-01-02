Посольство США в Украине возглавила Кристина Квин

Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной по делам США. Об этом сообщает американское посольство в Twitter.

В соцсети опубликовано также видеообращение дипломата.

«Для меня честь работать в настоящее время временным поверенным в делах США в Украине. Я с воодушевлением встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства США в Украине», – сказала Квин.

По словам дипломата, несмотря на смену руководство посольства, «наша политика сильной поддержки Украины остается стабильной».

«Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном сотрудничестве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее», – сказала она.

Квин отметила, что Украина достигла значительного прогресса за те полгода, которые она пребывает в стране. Димпломат заверила, что будет работать над тем, чтобы поддержка США предоставлялась Киеву и в дальнейшем.

Наша заступниця глави місії США в Україні, Крістіна Квін, тепер стала Тимчасовою повіреною у справах США. Ось, що вона думає про міцне #ПартнерсвоУкраїнаСША.https://t.co/SpchstKQ42

— U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) January 2, 2020

Квин сменила на посту Уильяма Тейлора, который выполнял обязанности временного поверенного в делах США с 18 мая 2019 года. Тейлор прибыл в Украину после отставки посла Мари Йованович. По требованию законодательства США, срок пребывания исполняющих обязанности на политических должностях не должен превышать 200 дней.

Канал NBC сообщал, что Тейлор 1 января передаст свою должность Квин и покинет Украину 2 января.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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Последнее: Заместитель главы миссии США в Украине Кристина Квин заняла пост временной поверенной по делам США. Об этом сообщает американское посольство в Twitter. В соцсети опубликовано также видеообращение дипломата. «Для меня честь работать в настоящее время временным поверенным в делах США в Украине. Я с воодушевлением встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды посольства […]