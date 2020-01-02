Отдыхающая в Таиланде Анастасия Волочкова показала «вечно зелёный холодильник»

02.01.2020, 13:04, Разное

Скандально известная отечественная балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, снятое на отдыхе в Таиланде. Знаменитость показала подписчикам «вечно зелёный холодильник», рассказав о своём ежедневном рационе.
В силу профессии Анастасия Волочкова тщательно следит за фигурой и придерживается здорового питания. Даже во время отдыха за границей балерина не отступает от правил, что и продемонстрировала в недавнем ролике. В холодильнике знаменитости по-прежнему много зелени, салатных листьев, минеральная вода, пакетированный сок, соевый соус, оливки и варёные яйца – всё то же, что и дома. Волочкова призналась, что у неё «вечно зелёный» рацион, независимо от того, в каком уголке мира она находится. Балерина с юмором констатировала, что для мужчин её питание «тяжеловато», но зато так проще сохранить стройные привлекательные формы.

В комментариях многие подписчики поздравили Анастасию Волочкову с наступившим Новым годом и похвалили за стойкую приверженность к здоровому образу жизни. Другие же с возмущением задают вопрос, зачем нужно показывать содержимое холодильника, говоря, что это мало кому интересно. Некоторые заметили, что если бы рядом с Волочковой на отдыхе был любимый человек, то и рацион мог бы быть более разнообразным.



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Последнее: Скандально известная отечественная балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, снятое на отдыхе в Таиланде. Знаменитость показала подписчикам «вечно зелёный холодильник», рассказав о своём ежедневном рационе. В силу профессии Анастасия Волочкова тщательно следит за фигурой и придерживается здорового питания. Даже во время отдыха за границей балерина не отступает от правил, что и […]

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