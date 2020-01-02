В центре Омска в ДТП пострадала женщина и двое детей

В центре Омска вчера произошла авария, в результате которой пострадали жительница и двое детей, рассказали в региональной Госавтоинспекции. Подробности произошедшего устанавливают правоохранители.

Инцидент произошел вчера в 20:15 по местному времени. Водитель Toyota RAV4 при повороте совершил столкновение с KIA на пересечении ул. Орджоникидзе и Яковлева. Женщина в салоне Toyota и двое детей в KIA получили травмы, отметили прибывшие на место аварии медики скорой помощи, они были доставлены в больницу, где получают лечение.

Подробности произошедшей аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов, по результатам расследования будет установлено наказание для нарушившего правила участника дорожного движения.

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