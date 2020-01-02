В центре Омска в ДТП пострадала женщина и двое детей

02.01.2020, 13:04, Разное

В центре Омска вчера произошла авария, в результате которой пострадали жительница и двое детей, рассказали в региональной Госавтоинспекции. Подробности произошедшего устанавливают правоохранители.
Инцидент произошел вчера в 20:15 по местному времени. Водитель Toyota RAV4 при повороте совершил столкновение с KIA на пересечении ул. Орджоникидзе и Яковлева. Женщина в салоне Toyota и двое детей в KIA получили травмы, отметили прибывшие на место аварии медики скорой помощи, они были доставлены в больницу, где получают лечение.

Подробности произошедшей аварии устанавливают сотрудники правоохранительных органов, по результатам расследования будет установлено наказание для нарушившего правила участника дорожного движения.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Скандально известная отечественная балерина Анастасия Волочкова на странице в Instagram опубликовала небольшое видео, снятое на отдыхе в Таиланде. Знаменитость показала подписчикам «вечно зелёный холодильник», рассказав о своём ежедневном рационе. В силу профессии Анастасия Волочкова тщательно следит за фигурой и придерживается здорового питания. Даже во время отдыха за границей балерина не отступает от правил, что и […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика