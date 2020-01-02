На главных горнолыжных курортах Грузии возникли проблемы с водой

02.01.2020, 12:58, Новости дня

Главные горные курорты Грузии – Бакуриани и Гудаури – испытывают серьезные проблемы с водоснабжением в пик сезона, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Отдыхающие рассказывают, что в новогодние праздники в течение нескольких дней отмечаются серьезные перебои, информирует общественное ТВ Грузии – «Первый канал».

«Это вызывает недовольство местных жителей и туристов», – информирует ТВ.

В гостиничных комплексах из-за отключений воды наблюдаются проблемы с системами отопления.

«Объединенная водная компания», которая отвечает за снабжение водой регионов Грузии, объяснила проблемы наплывом туристов, что вызвало рост потребления.

Аварийные бригады работают в круглосуточном режиме, на курорты направлены машины с водой.

Ранее сообщалось, что в 2019 году Грузию посетили 1 млн 463 тыс. 40 туристов из России, рост по сравнению с 2018 годом составил 4,7%.



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Последнее: Главные горные курорты Грузии – Бакуриани и Гудаури – испытывают серьезные проблемы с водоснабжением в пик сезона, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси. Отдыхающие рассказывают, что в новогодние праздники в течение нескольких дней отмечаются серьезные перебои, информирует общественное ТВ Грузии – «Первый канал». «Это вызывает недовольство местных жителей и туристов», – информирует ТВ. В гостиничных […]

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