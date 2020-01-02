Трещины образовались в стене дома после взрыва газа в Твери

Трещины в стене панельной многоэтажки в Твери образовались после взрыва газа, жителям предложили временное проживание в гостинице, информирует пресс-служба правительства региона.
По данным прокуратуры, специалисты зафиксировали трещины по внешней стене дома по шву, в перекрытиях потолка и пола квартиры, передает ТАСС.
Администрация города приняла решение не заселять пострадавший подъезд «с учетом сомнений в его безопасности».
«Четырнадцать человек, проживающих в подъезде дома по бульвару Гусева, будут размещены в гостинице «Юность». По поручению губернатора Игоря Рудени, их обеспечат горячим питанием, окажут необходимую помощь и поддержку. Остальные жители находятся у родственников», – сообщили в правительстве.
Отмечается, что при взрыве газа пострадали два человека, их доставили в областную клиническую больницу с ожогами рук и лица второй степени.
В момент взрыва в квартире было шесть человек – остальные четверо не пострадали.
Всего из дома эвакуировали 52 человека, все они были временно размещены в здании местной школы.
В доме зарегистрированы 273 человека. По факту случившегося прокуратура и СК проводят проверку.
Ранее следствие задержало и предъявило обвинение трем сотрудникам газовой службы по уголовному делу о гибели двух человек при взрыве бытового газа в жилом доме под Белгородом.
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Последнее: Трещины в стене панельной многоэтажки в Твери образовались после взрыва газа, жителям предложили временное проживание в гостинице, информирует пресс-служба правительства региона. По данным прокуратуры, специалисты зафиксировали трещины по внешней стене дома по шву, в перекрытиях потолка и пола квартиры, передает ТАСС. Администрация города приняла решение не заселять пострадавший подъезд «с учетом сомнений в его безопасности». […]
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