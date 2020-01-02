«Он вытянул из меня яд»: Кэти Перри рассказала, как Орландо Блум спас ее от депрессии

Времена, когда звезды боялись признаваться в своих слабостях, скрывали обращение к психиатрам и избегали слова «депрессия», прошли. Один за другим знаменитости откровенно рассказывают о проблемах со здоровьем и делятся историями, как им удалось восстановиться после потрясений. Певица Кэти Перри счастлива в отношениях с актером Орландо Блумом, с которым она объявила о помолвке, однако, как оказалось, еще несколько лет назад ей пришлось обращаться к специалистам, чтобы справиться с «эмоциональной болью». Об этом она рассказала в интервью Vogue India, снявшись для его обложки.

Я впала в депрессию и не хотела вставать с кровати. В прошлом мне удавалось преодолевать это, но на этот раз случилось то, что заставило меня упасть на большое количество лестничных пролетов вниз. Мне пришлось проделать большую умственную, духовную и эмоциональную работу. Самая большая ложь, которую нам когда-либо говорили, это то, что что артистам надо страдать, чтобы творить. Я не хочу страдать, чтобы писать песни.

В интервью Кэти поделилась методами, которые она опробовала, пытаясь вырваться из депрессии, но подытожила — только отношения с Орландо и их помощь друг другу смогли все изменить.

Я ходила на терапию, проходила процесс Хоффмана, обращалась к растительной медицине. У меня есть партнер, который также постоянно занимается поиском баланса, и он все это время находился со мной в духовном путешествии. Он мой якорь. Он настоящий. И он фанат номер один — но не Кэти Перри, а Кэтрин Хадсон (настоящее имя певицы. — Прим. ред.).

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Публикация от VOGUE India (@vogueindia)1 Янв 2020 в 10:34 PST

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Публикация от VOGUE India (@vogueindia)1 Янв 2020 в 10:37 PST

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Публикация от VOGUE India (@vogueindia)1 Янв 2020 в 10:36 PST

Любовь отличается от романа тем, что она не приходит в 20 лет. Любовь — это партнерство, дружба и способность быть для кого-то его абсолютным зеркалом, —

делится мыслями об отношениях Кэти.

Орландо похож на мудреца. Когда мы впервые встретились, он сказал, что мы вытянем яд друг из друга, и мы действительно это делаем. Это утомительно, но мы несем друг за друга ответственность. У меня никогда раньше не было партнера, который был бы готов отправиться со мной в духовное путешествие. Это путь бесконечного очищения, —

рассказала Кэти.

В феврале прошлого года Кэти и Орландо объявили о своей помолвке

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